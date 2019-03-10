محمد لطفي يتعاقد على بطولة "تصفية حساب" مع عمرو سعد

تعاقد المنتج أيمن عبدالباسط مع الفنان محمد لطفي على المشاركة في بطولة فيلم "تصفية حساب" للمخرج أحمد عبدالباسط.

وجاء التعاقد مع الفنان محمد لطفي ليكون سادس التوقيعات الرسمية للعمل، ومن المقرر المقرر بدء تصويره أول إبريل

المقبل، حيث يستكمل المخرج أحمد عبدالباسط المعاينات والتحضيرات الخاصة بالعمل وباقي المفاوضات مع عدد من النجوم للمشاركة في بطولة الفيلم الذي سيضم عدد كبير من الأبطال

ويأتي انضمام "لطفي" لشركة "فيلم اوف ايجيبت" ليكون العمل الثاني الذي يجمعهم بعد مشاركته في بطولة فيلم "سوق الجمعة" 2018.

فيلم "تصفية حساب" بطولة عمرو سعد ومحمود حميدة ووليد فواز ويسرا اللوزي ومحمد لطفي ونجلاء بدر وتأليف مصطفي حمدي وإنتاج أيمن عبدالباسط (فيلم اوف ايجيبت) وإخراج أحمد عبدالباسط.