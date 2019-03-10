الليلة.. محمد فؤاد يحتفل بـ "يوم الشهيد" على مسرح المنارة

يحيي المطرب محمد فؤاد، حفلًا غنائيًا بمناسبة "يوم الشهيد"، مساء اليوم، الأحد، على مسرح المنارة في التجمع الخامس، ويشاركه الحفل كلًامن المطربة مروة ناجي، والمطرب أحمد جمال.
ومن المقرر أن يقدم فؤاد ومروة أغنيتي "سامحيني ياما"،
و"حدوتة"، من كلمات محمد البوغه، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع طارق عبدالجابر، بينما يقدم أحمد جمال أغنية "أخو الشهيد"، التي كتب كلماتها ولحنها أحمد حسن راؤول، وقام بتوزيعها إلهامي دهيمة.
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