أمير كرارة يواصل تصوير "كلبش 3"

يواصل الفنان أمير كرارة تصوير مشاهد الجزء الثالث من مسلسل " كلبش 3"، والمقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان للعام الحالي 2019. 2019. كرارة من المقرر أن يقوم بتصوير بعض المشاهد الخارجية في مدينة الإسكندرية خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد عودة فريق العمل من لبنان خلال الأيام القليلة الماضية. يذكر أن "كلبش 3" بطولة: أمير كرارة، وهالة فاخر، وروجينا ،تأليف: باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.

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