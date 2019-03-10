الإثنين.. عمرو عادل يقدم أمسية شعرية بساقية الصاوي

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تستضيف ساقية الصاوي الشاعر عمرو عادل، لتقديم أمسية شعرية بعنوان "في أواخر الشتا"، بقاعة النهر، وذلك غدًا الإثنين، 11 مارس، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.
من المقرر أن يقدم عادل خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أشعاره باللغة العامية التي تجذب اهتمام جيل الشباب وتنال إعجابهم.
جدير بالذكر أن الشاعر عمرو عادل رجب حصل على
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