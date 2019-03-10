الليلة.. عبدالرحيم كمال ضيف "كلام وسط البلد" على راديو مصر

يحل السيناريست عبدالرحيم كمال ضيف برنامج "كلام وسط البلد" الذى يقدمه كل من نسرين عكاشة وزياد على، ويذاع على راديو مصر، وذلك فى الرابعة عصر، اليومالأحد.
ومن المقرر أن يتحدث "كمال" عن العديد من الموضوعات الفنية، ومنها سوق الدراما فى الوقت الحالى، وشكل الموسم الدرامى
كما يتحدث عبدالرحيم عن الأعمال الدرامية التى كتبها للنجم الكبير يحيى الفخرانى خلال السنوات الماضية، وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا، أهمها "دهشة"، "ونوس"، و"الخواجة عبدالقادر".
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