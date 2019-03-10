رحل عن عاملنا الفنان الأردني سعد الدين عطية، أمس السبت، عن عمر ناهز الـ62 عام، مما جعله يتصدر تريندات مؤشر البحث العالمي "جوجل" بخبر وفاته.
ويعد سعد الدين عطية من أهم مؤسسي الحركة المسرحية بالأردن، إضافة لكونه عضو نقابة الفنانين الأردنيين، وشارك في تأسيس حركة أضواء الفن.
جدير بالذكر أن الفنان الراحل سعد الدين عطية قدم الكثير من الأعمال الفنية المهمة بالمسرح والتلفزيون، أبرزهم مسرحيات، مثل: "زور من السماء، وزواد ولد عواد"، ومسلسلات "سمر قند، دقة قلب، نمر بن عدوان، ضوء أسود، وغيرهم".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاته.. الفنان الأردني سعد الدين عطية يتصدر تريندات جوجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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