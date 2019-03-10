فنون الجسر الموسيقي المصري الفنلندي تتواصل بالأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر للعام الحادى عشر فعاليات الجسر الموسيقي المصرى الفنلندى التى تقام مجانًا للجمهور وبالتعاون مع كل من سفارة فنلندا بالقاهرة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية خلال الفترة من 12 إلى 21 مارس بمشاركة أوركسترا أوبرا القاهرة مع نخبة من فنانى مصر وفنلندا وهم المايسترو وعازف البيانو رالف جوتوني، تيمو كوبينان (فيولا) ، كريستيان أتيلا (بيانو) ، التينور يورما سيلفاستي ونجوم فرقة أوبرا القاهرة جالا الحديدى، عمرو مدحت،

دعاء صابر، شادى حنا، دينا إسكندر وتتضمن عددًا من ورش عمل والمحاضرات المتخصصة إلى جانب ثلاثة حفلات يبدأ أولها فى السابعة مساء الأحد 17 مارس على المسرح الكبير ويضم مختارات من أشهر الأعمال الكلاسيكية، وعلى المسرح الصغير يقدم فى الثامنة مساء الأربعاء 20 مارس نخبة من مؤلفات موسيقى الحجرة ومساء الخميس 21 مارس مختارات من أشهر الأوبرات العالمية، كما يحتضنبهو المسرح الكبير معرضًا للصور الفوتوغرافية بعنوان روح الغابة التشكيلية بافى أرفونين تنقل خلاله مشاهد من الطبيعة فى فنلندا.

يأتى الجسر الموسيقى المصرى الفنلندى كثمرة للتعاون الثقافى بين البلدين وبدأ بفكرة لعازف البيانو وقائد الأوركسترا الفنلندى الشهير رالف جوتونى لاقت ترحيبًا من دار الأوبرا المصرية ليمتد هذا الجسر المتميز باعتباره محطة هامة لشباب المغنيين والموسيقيين المصريين الموهوبين للصعود إلى العالمية مهنيًّا وخلال فعالياته المتتالية نجح فى الجمع بين الموسيقيين الموهوبين المصريين وقائدى أوركسترا عالميين في ورش عمل وفصول لعمالقة الموسيقى نتج عنها اختيار بعض الموسيقيين الشباب الموهوبين لاستكمال دراستهم فى أكاديمية سافونلينا بفنلندا .