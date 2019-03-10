شاهد.. تامر حبيب يهنئ يسرا بعيد ميلادها على طريقته الخاصة

هنأ السيناريست، تامر حبيب، صديقته الفنانة يسرا بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". ونشر "حبيب" مقطع فيديو به مجموعة صور تجمعهما، وعلق عليه قائلا: "أكدب لو قلت مابحبكيش ومابموتش فيكي يا أحلى من أحلى شربات لوز يا حبيبتي أنا". يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا مسلسل "لدينا أقوال أخرى"، بطولة: شيرين رضا​، ​نجلاء بدر​، ​أحمد حاتم​، نهى عابدين، ​محمد شاهين​، عمر زهران، وإخراج: محمد على.

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