كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة توقف تصوير "فلانتينو" بسبب مرض عادل إمام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المخرج رامي إمام، نجل الزعيم عادل إمام ومخرج ومنتج مسلسل "فلانتينو"، حقيقة توقف إنتاج وتصوير المسلسل وفقًا لما ما نشرته بعض الصحف والمواقع بسبب أزمة صحية للنجم الكبير عادل إمام، نافيًا ما قيل في هذا الشأن تمامًا.

وأوضح رامي إمام، أن "الزعيم" بصحة جيدة وأنه تم تصوير أكثر من ٤٠ % من أحداث المسلسل في وقت قياسي، مضيفًا في تصريحات صحفية أن توقف انتاج المسلسل لا يرجع لأسباب مرضية كما أشاع البعض وإنما لأسباب اخري لن يكشف عنها في الوقت الحالي.

وتساءل رامي إمام عمن يقف وراء نشر أخبار سلبية عن المسلسل، منتقدًا المواقع التي تتعرض لصحة النجم الكبير عادل إمام، وقال إن التعرض لصحة عادل إمام خط أحمر لا يجوز لأحد الاقتراب منه، ومن غير اللائق تناول ذلك في الصحف بهدف الشوشرة علي العمل وإطلاق شائعات كاذبة.