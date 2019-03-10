رامي امام يوضح حقيقة تعرض عادل امام لازمة صحية وتوقف “فالنتينو”

كتب امير فتحي في الأحد 10 مارس 2019 01:44 مساءً -
عادل امام
نفى المخرج رامي إمام ما تردد في بعض الصحف والمواقع من أخبار عن توقف تصوير مسلسل “فالنتينو” بسبب أزمة صحية تعرض لها الفنان عادل إمام بطل العمل.
أكد المخرج رامي إمام عدم صحة ما تردد عن أزمة صحية تعرض لها الفنان عادل إمام، مؤكدا أنه بصحة جيدة، ويواصل تصوير مسلسله الجديد “فالنتينو”، وانتهى بالفعل من تصوير أكثر من 40% من أحداث المسلسل في وقت قياسي.
وأوضح رامي أن التوقف المؤقت لتصوير المسلسل لا يعود لأسباب مرضية كما أشاع البعض، وإنما لأسباب أخرى لن يتم الكشف عنها في الوقت الحالي.
وتعجب رامي ممن يطلقوا هذه الشائعات، متسائلا: من يقف وراء نشر أخبار سلبية عن المسلسل، منتقدا بشدة المواقع التي تتعرض لصحة الزعيم عادل إمام، مؤكدا أن التعرض لصحة عادل امام خط أحمر، لا يجوز لأحد الاقتراب منه، ومن غير اللائق الحديث عنها في الصحف بهدف التعطيل والشوشرة على العمل وإطلاق شائعات كاذبة.
مسلسل “فالنتينو” الذي من المقرر أن يشارك به “الزعيم” في موسم رمضان 2019 تدور أحداثه حول “نور عبدالمجيد” الشهير بـ”فالنتينو”، والذي يمتلك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل، ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.
“فالنتينو” من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، بطولة عادل إمام، ودلال عبد العزيز، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني.
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