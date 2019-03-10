بعد 3 زيجات.. خطوبة جنيفر لوبيز وأليكس رودريغيز!

خطوبة جنيفر لوبيز

أعلن أليكس رودريغيز، لاعب البيسبول السابق بفريق نيويورك يانكيز، ونجمة البوب والممثلة والمنتجة جنيفر لوبيز خطبتهما على وسائل التواصل الاجتماعي، السبت، ونشرا صورة لخاتم مصنوع من الألماس، خطف الأنظار.

Advertisements

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن أليكس رودريغيز (43 عاما) ولوبيز، البالغة من العمر 49 عاما، أعلنا رسميا خطوبتهما بعد علاقة دامت أكثر من سنتين.

ونشر الحبيبان صورة يمسكان فيها بيد بعضهما البعض، فيما تضع لوبيز خاتما ضخما من ألماس، يزن حوالي 15 قيراطا، رجحت “ديلي ميل” أن تكون قيمته تناهز مليون دولار.