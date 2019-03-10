- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الأحد 10 مارس 2019 01:44 مساءً -
أكد متحدث باسم شركة الخطوط الجوية الإثيوبية سقوط طائرة تابعة للشركة كانت متجهة إلى نيروبي صباح اليوم الأحد، وعلى متنها 149 راكباً، وطاقم من 8 أفراد.
وقال المتحدث الذي طلب عدم ذكر اسمه “تأكد وقوع الأمر في الساعة “8:44” صباحا بالتوقيت المحلي.
وقالت الشركة إن الرحلة (إي.تي 302) تحطمت قرب بلدة بيشوفتو التي تقع على بعد نحو 62 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة أديس أبابا، وأضافت أن الطائرة من طراز بوينغ 737-800 ماكس.
ونشر الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على “تويتر” تعزية لأسر من لقوا حتفهم في تحطم الطائرة.
وقال مكتب أبي أحمد في التغريدة “يقدم مكتب رئيس الوزراء نيابة عن حكومة وشعب إثيوبيا تعازيه الحارة لأسر من فقدوا أحباءهم الذين كانوا على متن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية من طراز بوينغ 737 التي كانت في رحلة إلى نيروبي في كينيا هذا الصباح”.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 157 شخصاً في تحطم طائرة اثيوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.