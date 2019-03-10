انت الان تتابع تفاصيل خبر بسبب ترامب.. واشنطن تحجب جائزة عن صحفية فنلندية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 10 مارس 2019 01:39 مساءً - حجبت وزارة الخارجية الأمريكية جائزة "المرأة الدولية الشجاعة"، عن صحفية فنلندية، بسبب انتقاداتها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية إن وزارة الخارجية أخبرت الصحفية الاستقصائية، جيسكا أرو، أنها ستمنحها الجائزة، ولكن تم إلغاء ذلك لاحقاً بشكل مفاجئ بسبب ما وصفه متحدث باسم الوزارة بأنه "خطأ مؤسف".

ونقلت المجلة عن أرو ومسؤولين في الخارجية الأمريكية قولهم: "إن الوزارة تراجعت عن منحها الجائزة بعدما استعرض مسؤولون منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي، ووجدوا أنها قد وجهت انتقادات عديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وذكرت "فورين بوليسي" أنه لا يوجد ما يشير إلى أن قرار التراجع عن منحها الجائزة جاء من وزير الخارجية أو البيت الأبيض.

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وفي يناير الماضي أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية أرو أنها ستحصل على جائزة "المرأة الدولية الشجاعة" المرموقة، والتي سيقدمها لها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن.

وقالت الصحفية الفنلندية عقب إبلاغها إن قرار إلغاء منحها الجائزة فاجأها وصدمها بشدة.

وأضافت: "أنا أستخدم "تويتر" لتبادل الأفكار والمعلومات بحرية، وأرى أن تتبع مسؤولين حكوميين أمريكيين لحسابي على "تويتر" و "تسييسهم" لتعبيري الطبيعي تماماً عن الرأي هو أمر مزعج للغاية".

وكانت الصحفية الفنلندية جيسيكا أرو، المتخصصة في صحافة التحقيقات، تعرضت لتهديدات بالقتل ومضايقات بعد عملها لكشف آلة الدعاية الروسية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.