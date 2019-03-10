حسين الجسمي يطرح أغنية “الغزال”.. استمعوا إليها!

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح النجم الإماراتي حسين الجسمي أغنية جديدة بعنوان “الغزال” عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناته على موقع “يوتيوب”.
أغنية “الغزال” هي من ألحان حسين الجسمي، ومن أشعار معالي الدكتور مانع بن سعيد العتيبه وتوزيع، مكساج وماستر حسام كامل.
كلمات الأغنية:
الغزال الي نهب قلبي يا ليت
رد قلبي في محله يوم راح
قمت أصوغ الشعر لجله بيت بيت
و لا استرحت من الغرام و لا استراح
لاح برقه في عيوني واعتنيت
من خدوده يوم برق الحب لاح
نوح قلبي كل ما أصبحت و مسيت
مثل نوح الطير لي ع الغصن ناح
لو سقاني نهر حبه ما ارتويت
ضاميً من شربة الحِب القَراح
كم على شانه من المشرق سريت
و كم على شانه تحاليت المراح
و كم على شانه تعنيت و عنيت
كل خطوه صوبه اشراقة صباح
فيه احلى ابيوت شعري قد بنيت
و له مدينه فالحشاء سيد الملاح
ابتديته فالمحبه و ما انتهيت
و معه احس القلب دايم ف انشراح
صافي بحبه و انا بحبي صفيت
ممتلكني بالعشق صبح و رواح
لمشاهدة فيديو أغنية “الغزال”:
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