ما الذي جمع عاصي الحلاني وراغب علامة؟ – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــــرد: نشر فارس الغناء العربي عاصي الحلاني صورة عبر حسابه الرسمي على تويتر جمعته بالسوبر ستار راغب علامة، الشاعر نزار فرنسيس وبعض الأصدقاء في منطقة جبلية مغطاة بالثلوج. وعلّق عاصي على الصورة بالقول “يوم من العمر مع الحبايب والأصدقاء بوجود الأخ والصديق راغب علامة والشاعر نزار فرنسيس والوليد”. نُشير إلى أن الصورة نالت ردود فعل إيجابية كثيرة وأثنى رواد الانترنت على علاقة الصداقة التي تجمع بين النجمين عاصي الحلاني وراغب علامة.

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