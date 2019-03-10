أنغام توجه رسالة إلى زوجها أحمد إبراهيم – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: وجّهت النجمة المصرية أنغام رسالة مباشرة إلى زوجها الجديد المؤلف الموسيقي أحمد ابراهيم في لقاء مع الصحفي الزميل ربيع هنيدي. وقالت أنغام في فيديو لها نشره هنيدي عبر مواقع التواصل الإجتماعي: “ربنا يخليك ليا ومبروك علينا نجاحنا في الألبوم الجديد، واللي جاي حلو أكيد”. هذا أعربت أنغام من كواليس برنامج “الزمن الجميل” عن سعادتها بالأصداء الإيجابية التي تتلقاها حول ألبومها الجديد “حالة خاصة جدًا” والذي طرحته مؤخرًا في الأسواق العربية.

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