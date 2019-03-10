يسرا خضعت لعملية جراحية.. إليكم التفاصيل!

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت النجمة المصرية يُسرا في حديث إعلامي، أنها خضعت لعملية جراحية في أوتار يدها بعد معاناتها من مشكلة بسبب إمساكها بالهاتف لفترات طويلة.
وفي التفاصيل، فقد ظهرت يُسرا خلال حضورها مؤتمرًا صحفيًا لمصفف شعر مصري، وهي تضع الجبيرة على يدها.
وفي سياق آخر، قالت يُسرا إنها لا تُحب تغيير لون أو قصّة شعرها إلا في حال كانت الشخصية التي تُجسدها تتطلب ذلك.
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