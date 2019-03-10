هكذا كانت دانييلا رحمة في طفولتها – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت النجمة اللبنانية الشابة دانييلا رحمة متابعيها عبر حسابها الرسمي على انستغرام، صورة من طفولتها.

وقد ظهرت دانييلا بملامح ناعمة وجميلة للغاية لم تتغيّر حتى اليوم، وعلّقت دانييلا على الصورة بالقول “من ٢٦ سنة تقريباً.”

وانهالت التعليقات على هذه الصور فور نشرها، وأثنى متابعو دانييلا على ملامحها الجميلة وبراءتها.