بلقيس: “متشوّقة”.. هذا ما كشفته!

متابعة بتجـــــــــــرد: تستعد النجمة بلقيس لإحياء سلسلة حفلات في عدد من البلدان العربية خلال الفترة المقبلة.

وكشفت بلقيس أن حلافتها المقبلة ستكون بين دبي، أبو ظبي والكويت ووعدت الجمهور في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر” بمفاجآت عدّة فكتبت: “حفلاتي القادمة باْذن الله في -دبي -أبوظبي -الكويت وانتظروا مزيدا من المفاجآت متشوقة”.

تجدر الإشارة إلى أن مجلة “فوربس الشرق الأوسط”، اختارت بلقيس ضمن قائمة Arab 30 under 30 بنسختها الثانية والتي تضم مجموعة من رواد الأعمال والفنانين والمشاهير والمبتكرين المؤثرين العرب تحت سن ال 30 عامًا.