“باختصار”.. أحدث كليبات الدوزي – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: طرح النجم المغربي الدوزي أغنية جديدة بعنوان “باختصار” على طريقة الفيديو كليب عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناته على موقع “يوتيوب” الشهير.
أغنية “باختصار” هي من كلمات، ألحان وتوزيع جلال الحمداوي، أمّا العمل المصوّر فيحمل توقيع المخرج كمال باسبوغ.
وحقق كليب “باختصار” أكثر من مليون مشاهدة في فترة لا تتعدَ الـ48 ساعة على إتاحة عرضه.
لمشاهدة كليب “باختصار”:
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