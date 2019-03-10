ماجد المهندس يعتذر عن حفله بالبحرين.. ويرد على شائعة وفاته

اعتذر المطرب العراقي ماجد المهندس عن المشاركة في الحفل المقرر إقامته ضمن فعاليات مهرجان "ربيع الثقافة" بمملكة البحرين، وذلك لظروف طارئة.

ونشرت شركة "روتانا" بيانا عبر حسابها على "أنستقرام" أعلنت فيه اعتذار المهندس عن الحفل المقرر إقامته، الخميس، ضمن فعاليات المهرجان، مشيرة إلى أنه ستيم الإعلان عن البرنامج الجديد قريبا.





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ومن جانب آخر، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارا عن وفاة الفنان ماجد المهندس، بعد تعرضه لحادث سير في المملكة العربية السعودية، ليرد الفنان العراقي على الشائعة بنشره برومو أغنيته الجديدة "تدري إني أحبك"، عبر حسابه بموقع "أنستقرام".

وأحيا الفنان ماجد المهندس مؤخرًا حفلاً غنائيًا ناجحًا بمشاركة الفنان راشد الماجد ضمن مهرجان “شتاء طنطورة” في مدينة العلا السعودية.

وطرح المهندس الخميس 7 مارس/ آذار أحدث أعماله الغنائية بعنوان "غيرك فلا" على "يوتيوب"، وهي من كلمات الشيخ عبدالله بن حميد القاسمي، وألحان أحمد الهرمي، مكس ماستر جاسم محمد.