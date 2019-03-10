بالصور.. تلفزيون أبوظبي يحتفي بأم كلثوم وطلال مداح

قدم المتسابقون في برنامج "الزمن الجميل"، الذي يعرض على شاشة تلفزيون "أبوظبي"، مقاطع قصيرة من أغنيات أساطير الطرب المحتفى بهم في هذه الحلقة، "أم كلثوم" و"طلال مداح"، في حضور أعضاء لجنة التحكيم المطربة المصرية أنغام، واللبناني مروان خوري، والمغربية أسماء لمنور.

واستضافت الحلقة الفنان القدير عبدالله رويشد، الذي قدم مجموعة من أجمل أغنياته الشهيرة، وشهدت حضور الفنان عابد فهد وزوجته الإعلامية زينة يازجي، وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين.

وتعد هذه الحلقة الأولى من حلقات العروض المباشرة التي يختار من خلالها الجمهور المتسابقين، وشهدت عدم إقصاء أي من المشتركين ليتسنى لهم تقديم أفضل أداء لديهم بعيداً عن ضغوطات الإقصاء، وستكون كلمة الفصل في تأهلهم من عدمه للجمهور خلال الحلقات المقبلة، بعد فتح باب التصويت له مع ختام الحلقة.





وتجاوز المشتركون الـ10 المتأهلون 4 مراحل تجارب في الأداء للوصول إلى هذه المرحلة، التي تضعهم على بعد أسابيع قليلة من تحقيق حلمهم في الفوز بلقب البرنامج، بعد تقييم لجنة التحكيم أداءهم في اللون الطربي الأصيل، ويحصل المشتركون على دعم من مدربين متخصصين وأساتذة في الغناء العربي؛ لمساعدتهم على تطوير قدراتهم ومواهبهم الغنائية في سبيل تعزيز فرصهم للفوز بلقب البرنامج.



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يقدم برنامج "الزمن الجميل" الذي يعرض كل جمعة على شاشة تلفزيون أبوظبي محتوى يتميز عن باقي برامج الهواة، عبر تركيزه على المواهب الغنائية الطربية القادرة على تقديم أداء غنائي مماثل للذي قدمه النجوم القدامى، أمثال أم كلثوم وصباح فخري ومحمد عبده؛ ليأخذوا الجمهور في رحلة إلى الزمن الجميل.







