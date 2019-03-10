منال العالم: لستُ نجمة بل هاوية مطبخ.. أحبُّ أنْ أُسعدَ من حولي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ضمن فعاليات مهرجان دبي للمأكولات، استضاف متجر جاشنمال، الشّيف منال العالم، في عرض مباشر، لطهي 3 وصفات مميّزة، وبحضور عدد من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعيّ، ومحبّي الطبخ.
وعلى هامش الفعالية، ورائحة الطعام الزّكيّة، التقتْ كاميرا "فوشيا"، الشّيف منال العالم، التي تحدّثتْ عن السرّ الكامن وراء ما حقّقته من حضور بين مختلف فئات المجتمع، وعلى وسائل التواصل الاجتماعيّ، وعن أهميّة اليوم العالميّ للمرأة، بالنسبة لها.
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كانت هذه تفاصيل خبر منال العالم: لستُ نجمة بل هاوية مطبخ.. أحبُّ أنْ أُسعدَ من حولي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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