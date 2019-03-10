يسرا في ميلادها: لُقّبتْ بـ"المعلبة".. وأفسدتْ أوّل أعمالها بسبب عادل إمام!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتميّز الفنانة المصرية، يسرا بشهرة واسعة، كما أنّها تحظى بمتابعة واهتمام من قبل الجمهور حين تُغنّي، أو تُجري مقابلاتها الإعلامية، هي من مواليد برج الحوت، وفنانة بالفطرة، تميل إلى الابتكارات الفكرية، وتسعى للظهور بإطلالات، ومشاريع، ونشاطات متعدّدة، هذا ما جسّدته في مسيرتها الفنية الحافلة.

وتحتفل النجمة، يسرا، بعيد ميلادها الـ68، الذي يصادف اليوم الأحد، وبهذه المناسبة، يرصد "فوشيا"، أبرز ما في مشوارها الفنيّ.

ولادتها ونشأتها

ولدت يسرا، يوم 10 مارس 1951، قدّمتْ عددًا كبيرًا من الأعمال في السّينما المصرية، والدراما التلفزيونية، وهي سفيرة نوايا حسنة لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ، حاصلة على شهادة جي سي إي، ومتزوّجة من المهندس، خالد سليم، الأخ الأكبر للممثّل هشام سليم، ونجل لاعب النادي الأهلي المصريّ، صالح سليم.

عملها الفنيّ

بدأتْ حياتها السّينمائيّة في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، مع أوّل ظهور لها عام 1973 على الشاشة الفضيّة، حتى استطاعتْ أنْ تكتسب شعبية كبيرة في أواخر الثمانينيات، ومطلع التسعينيات، حيث تعاملتْ مع المخرج، يوسف شاهين لأوّل مرة، من خلال فيلم "حدوتة مصرية"، وقدّمتْ مع عادل إمام، نحو 15 فيلمًا.

وبخلاف الأفلام، والمسلسلات، والمسرحيات، قدّمتْ يسرا، عددًا من الأغاني، أشهرها أغنية 3 دقات، مع المطرب محمد أبو العينين، الشّهير بـ"أبو"، والتي حقّقتْ نجاحًا كبيرًا، وتخطّتْ 90 مليون مشاهدة، خلال شهرين فقط، من إطلاقها، خلال فعّاليّات الدورة الأولى من مهرجان "الجونة السّينمائي".

سفيرة للنّوايا الحسنة

تم اختيار يسرا عام 2006، كسفيرة للنّوايا الحسنة، من قبل برنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ، وذلك في احتفال أقيم في حديقة الأزهر بالقاهرة، وأكّد المكتب الإقليميّ للدّول العربية، لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ، أنّ اختيارها جاء لشهرتها الواسعة في الوطن العربيّ، واهتمامها الواسع بالمهمّشين، والمرأة، ورحلتها الفنية الطويلة، لأكثر من 25 عامًا، قدّمتْ خلالها أدوارًا متنوّعة عن القضايا السياسية، والاجتماعية، والإنسانية، من خلال السّينما والتليفزيون، ومشاركتها للعديد من الجمعيات الأهلية، في نشاطاتهم الاجتماعية.

أفسدتْ أول عمل لها

كشفتْ يسرا، عن أنّها قد أفسدتْ مشهدًا لها بفيلم "أذكياء لكن أغبياء"، بسبب ضحكها على ظهور عادل إمام، والفنان سمير غانم، كسيدتين، وأشارتْ، إلى أنّه كان أوّل فيلم يجمعها بالزّعيم.

ضربتْ مصورًا بالقلم

اتّفقتْ الفنانة شادية، ويسرا، على أحد المصوّرين لعمل مقلب ضدّه، قائلة: "اتفقنا أول ما يورينا الألبوم بتاع الصور نقوله إيه القرف ده ونضربه بالقلم على وشه".

دويتو مع عادل إمام

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عندما بدأت يسرا في الوسط الفنيّ، كان بداخلها شحنة كبيرة للتمثيل، ثمّ أدركتْ الفرق بين الانتشار والاختيار، حيث صرّحتْ بأنّها مرّتْ بحالة من "التخبّطات" في أوّل خطواتها السّينمائية، إلى أنْ التقتْ بالفنان عادل إمام، والذي غيّر من مسار حياتها الفنية تمامًا.

وكونّ الثنائي "دويتو" نادرًا على السّاحة الفنية، فمثّلت يسرا مع عادل إمام، لأوّل مرّة، من خلال فيلم "شباب يرقص فوق النار"، في عام 1978، وقدّمتْ بعدها العديد من الأفلام، لتقول عن ذلك "واجهت سوء حظ في بداية مشواري لأني قمت بتمثيل 20 فيلما في 4 سنوات لكن لم يعرض منهم أي فيلم، لدرجة أن النقاد أطلقوا عليا لقب النجمة المعلبة، لكنني بدأت بعد ذلك التمثيل مع الفنان عادل إمام، الذي اعتبرته تعويضًا من الله عن حظي السيئ".

ووصفتْ يسرا فضل عادل إمام عليها: "حضنت الدنيا عن طريق عادل إمام، والدويتو الذي قمنا به ما زال حيا، وقمنا بـ17 فيلمًا سويًا، وهناك كيمياء بيننا في جميع الأفلام، وعندما أنظر له أرتاح وأفرح، وهو يجعلني أمثل بمزاج".

وأضافتْ: "عادل إمام قامة فنية عربية كبيرة، فهو حمل لواء الفن فوق كتفه طيلة 50 عاماً، وحملنا نحن أيضًا وحمل همنا".

صدفة أدخلتها الفنّ

وقالت يسرا، إنّها رأتْ الفنانة سعاد حسني، تمثّل بمنطقة المعمورة، الأمر الذي جعلها تتمنّى أنْ تصبح مكانها يومًا ما، وبعد ذلك بسنوات رآها المخرج حسن الإمام، وأضافتْ: "كان بيزور صاحبة ماما وكلمته عني إني وجه جديد، وأداني مشهد أعمله، وطلبني أمثل في فيلم العذاب فوق الشفاه تبتسم".

تعرّضتْ للإصابة بسبب عادل إمام

صرّحتْ يسرا، بأنّها أصيبتْ في قدمها، بسبب مشهد مثلته مع الفنان عادل إمام، بفيلم "على باب الوزير"، وقالت: "كان في المشهد بيضربني بالقلم وبيقفل باب العربية، قفلها على رجلي، أنا قصبة رجلي لحد دلوقتي فيها علامة بسببه".

عرفتْ اسمها الحقيقيّ متأخرًا

اكتشفتْ الفنانة يسرا مؤخرًا، أنّ اسمها الحقيقيّ يسرا، وليس سيفين، وأضافتْ: "لما أستاذ عبد الحليم نصر قال لأهلي إني همثل قرر يخلي اسمي يسرا واكتشفت بعدين إنه اسمي الحقيقي قبل بطولتي في فيلم قصر في الهواء".

هكذا استفزّتْ أحمد زكي

كما ذكرتْ يسرا عن موقف وقع بينها، وبين الفنان أحمد زكي، الذي غضب منها دون أنْ تعرف السّبب، الأمر الذي جعلها تستفزّه لمعرفة سبب غضبه منها.