متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دشّنتْ رائدة الأعمال السعودية، الدكتورة سماح بنت حمدي الهليس، مؤخرًا، أوّل مصنع سعوديّ متخصّص في المنتجات التجميلية، والمُستخرجة، وفقًا لأعلى المعايير الأوروبية.
وكشفت الهليس لـ"فوشيا"، عن أنّ مصنع "فارموزون" يُعدّ الأوّل من نوعه لإنتاج وتصنيع المنتجات التجميلية، وكذلك منتجات العناية الشخصية، مشيرةً، إلى أنّ أهمية هذا المصنع، تظهر في ظلّ تزايد حجم سوق التجميل والعناية الشخصية في السعودية من 5.7 مليار دولار في عام 2018 ليصل إلى 6.9 مليار دولار في عام 2021.
وأضافت الدكتورة، أنّ السعودية تُعدّ سوقًا جاذبًا لإنشاء العديد من المصانع، لما تتمتّع به من مزايا اقتصادية، وحوافز، وتسهيلات مالية، وكفاءات بشرية مؤهّلة، مؤكّدة في الوقت نفسه، أنّ المصنع سيكون في المستقبل مصدرًا للخارج، في ظلّ رؤية 2030 والتي تدعم جميع الأعمال السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر رائدة أعمال سعوديّة:هذا ما يميّز أوّل مصنع تجميليّ طبيعيّ في السّعوديّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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