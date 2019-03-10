شكرا لقرائتكم للمرة الأولى.. "مئة عام من العزلة" على "نتفليكس" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت شركة نتفليكس، الأربعاء، إنها ستعرض رواية "مئة عام من العزلة" للكاتب الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز للمرة الأولى في مسلسل باللغة الإسبانية.

وسيكون ابنا ماركيز منتجين منفذين للمسلسل الذي سيجري تصويره في كولومبيا مسقط رأس الكاتب الراحل.

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وقالا في بيان إن الروائي الحائز على جائزة نوبل، الذي توفي عام 2014، عارض لسنوات بيع حقوق الرواية.

وأضافا أن الوقت لن يكون أفضل من الآن لجذب مشاهدة عالمية استثنائية توفرها نتفليكس للمسلسل.

ونشرت رواية "مئة عام من العزلة" عام 1967.