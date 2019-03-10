شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حبيب مهنئا يسرا بعيد ميلادها: كل سنة وإنتى أحلى هدية أنعم بيها ربنا عليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص السيناريست تامر حبيب، على تهنئة الفنانة يسرا، بعيد ميلادها متمنيا لها السعادة والنجاح فى حياتها الشخصية والفنية. ونشر صورة تجمعه بيسرا عبر حسابه على "إنستجرام"، وكتب على الصورة، قائلا: "كل سنة وإنتى أحلي هدية أنعم بيها ربنا عليا". Advertisements وتحتفل الفنانة يسرا اليوم بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد 10 مارس 1951، واسمها الحقيقى سيفين محمد حافظ نسيم.



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