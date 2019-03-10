شكرا لقرائتكم خبر عن فى المركز الثالث بالأكثر شعبية.. ازاى قضى ويل سميث وقتا ممتعا ببرج خليفة بدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم الأمريكى الشهير ويل سميث يقضى وقتا ممتعا فى دبى بدولة الإمارات، إذ ظهر سميث فى فيديو من أعلى برج خليفة ويصور من الشرفة، وتظهر فى الخلفية معالم المدينة.

مركز دبى الإعلامى، كشف أن ويل سميث قفز للمركز الثالث فى أكثر مشاهير هوليوود شعبية، عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وكتب حساب "مركز دبى الإعلامى" عبر تويتر، "الممثل العالمى ويل سميث يتقدم إلى المركز الثالث فى قائمة نجوم هوليوود الأكثر شعبية فى مواقع التواصل الاجتماعى، بحسب مؤشر MVPindex العالمى، بعد نشره صورة له من برج خليفة فى دبى".

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ويل سميث ببرج خليفة



ويل سميث بدبى