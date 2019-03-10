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نجوم بوليوود وسياسيين من كل العالم بحفل زفاف أسطورى لنجل أغنى رجل فى آسيا "صور"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عدد كبير من مشاهير السينما فى بوليوود، ومشاهير العالم، فى حفل زفاف نجل الملياردير الهندى  أكاش أمبانى، أغنى رجل فى الهند.

وشهد زفاف نجل أغنى رجل فى الهند، حضور كبير لنجوم السينما الهندية، ونجوم ومشاهير عالميين، فيما ساد الاختيار التقليدى للأزياء، وظهرت معظم النجمات فى السارى الهندى الشهير بألوانه المميز.

 

 

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جانب من حفل الزفاف الأسطورى

 

 

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رقص شاروخان مع أغنى رجل فى آسيا

 

 

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تونى بلير مع والد العريس

 

 

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جانب من الحضور

 

 

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الحضور خلال الحفل

 

 

Sweets
Sweets

 

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بان كى مون
بان كى مون خلال الحفل

 

 

تونى بلير فى الزفاف
تونى بلير فى الزفاف

 

 

زفاف نجل ملياردير هندى (1)
شاروخان خلال حفل زفاف نجل ملياردير هندى 

 

 

زفاف نجل ملياردير هندى (2)
نجوم بوليود فى حفل الزفاف

 

 

زفاف نجل ملياردير هندى (3)
 

 

 

زفاف نجل ملياردير هندى (4)
 

 

 

زفاف نجل ملياردير هندى (5)
 

وكان من بين الحضور ساندر بيتشاى، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، وتونى بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ونجما السينما راجينيكينس وبريانكا شوبرا، ولاعبا الكريكيت ساشين تندولكار، وهارديك بانديا.

وشوهد النجمان الهنديان شاروخان ورانبير كابور يرقصان مع العريس أكاش أمبانى (28 عامًا)، والعروس شلوكا ميهتا (28 عامًا) ابنة روسل ميهتا، وهو تاجر مجوهرات ثرى.


وأمبانى، الذي تشمل إمبراطوريته التجارية استثمارات فى النفط والغاز والاتصالات وتجارة التجزئة، أغنى رجل فى آسيا وحل في المرتبة 13 فى قائمة أغنى أغنياء العالم، التي تنشرها مجلة فوربس بثروة تقدر بنحو 50 مليار دولار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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