شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم بوليوود وسياسيين من كل العالم بحفل زفاف أسطورى لنجل أغنى رجل فى آسيا "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عدد كبير من مشاهير السينما فى بوليوود، ومشاهير العالم، فى حفل زفاف نجل الملياردير الهندى أكاش أمبانى، أغنى رجل فى الهند. وشهد زفاف نجل أغنى رجل فى الهند، حضور كبير لنجوم السينما الهندية، ونجوم ومشاهير عالميين، فيما ساد الاختيار التقليدى للأزياء، وظهرت معظم النجمات فى السارى الهندى الشهير بألوانه المميز.



جانب من حفل الزفاف الأسطورى



رقص شاروخان مع أغنى رجل فى آسيا



تونى بلير مع والد العريس



جانب من الحضور



الحضور خلال الحفل



Sweets

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بان كى مون خلال الحفل



تونى بلير فى الزفاف



شاروخان خلال حفل زفاف نجل ملياردير هندى



نجوم بوليود فى حفل الزفاف













وكان من بين الحضور ساندر بيتشاى، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، وتونى بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ونجما السينما راجينيكينس وبريانكا شوبرا، ولاعبا الكريكيت ساشين تندولكار، وهارديك بانديا.

وشوهد النجمان الهنديان شاروخان ورانبير كابور يرقصان مع العريس أكاش أمبانى (28 عامًا)، والعروس شلوكا ميهتا (28 عامًا) ابنة روسل ميهتا، وهو تاجر مجوهرات ثرى.



وأمبانى، الذي تشمل إمبراطوريته التجارية استثمارات فى النفط والغاز والاتصالات وتجارة التجزئة، أغنى رجل فى آسيا وحل في المرتبة 13 فى قائمة أغنى أغنياء العالم، التي تنشرها مجلة فوربس بثروة تقدر بنحو 50 مليار دولار.