شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. أحمد حلمى يكشف عن صورة شقيقه الأكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم أحمد حلمى عن صورة لشقيقه الأكبر خالد للمرة الأولى، وذلك بعدما نشر صورة تجمعهما على حسابه الشخصى بموقع "انتسجرام"، ولاحظ جمهور حلمى عدم وجدود شبه كبير بينهما.



احمد حلمى وشقيقه

وكتب أحمد حلمى تعليقا على الصورة :"أخويا الكبير خالد حلمي.. شبه بعض جدا في النظارة... أحلي حاجة أن يكون عندك أخ أكبر منك.. بيكون مش بس أخ.. بيكون صاحب كمان.. ياسلاااام .. ياما خلاني أنزل أجيب عيش بداله.. هه.. يلا .. الكبير كبير برضه.. حبيبي ياخالوده.

وفى سياق متصل، يصور أحمد حلمى فيلمه الجديد هذه الأيام، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعى، والذى يعود به الى السينما بعد غياب عامين منذ تقديمه فيلم "لف ودوران" عام 2016.