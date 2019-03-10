شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف سعر خاتم إعلان خطوبة جنيفر لوبيز و أليكس رودريجيز والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بخاتم ماسى عملاق، اعلنت النجمة الشهيرة والمنتجة جنيفر لوبيز، خطبتها من أليكس رودريجيز، لاعب البيسبول السابق بفريق نيويورك يانكيز، عبر حساباتهما بمواقع التواصل الاجتماعى.

وأعلنت لوبيز موافقتها على عرض الزواج، ليكون هذا هو عرض الزواج السادس لها، والخاتم الخامس، وقريبا لتكون زيجتها الرابعة، وفقا لما أكدته صحفية الديلى ميل البريطانية.



جنيفر لوبيز وأليكس

Advertisements

وبعد إعلان الثنائى الخبر على انستجرام، لفت انتباه المتابعين حجم الخاتم الماسى العملاق، الذى ارتدته فى يدها، يبلغ حوالى 15 قيراط، والذى رجحت الديلى ميل أن قيمته تبلغ 1 مليون دولار، أى ما يقرب من 18 مليون جنيه بالمصرى.

وكتبت أليكس البالغ من العمر 43 عاما، "قالت نعم" أما جينيفر والبالغة 49 عاما، اكتفت بنشر الصورة وأرفقتها برموز تعبيرية مكونة من قلوب.