أحمد حلمي ينشر صورة تجمعه بشقيقه الأكبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعرب الفنان أحمد حلمي عن حبه لشقيقه الأكبر "خالد"، موجهًا له رسالة عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر حلمي صورة له مع شقيقه، وكتب: "أخويا الكبير خالد حلمي.. شبه بعض جدا في النظارة.. أحلى حاجة ان يكون عندك اخ أكبر منك. بيكون مش بس أخ، بيكون صاحب كمان".

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وتابع: "يا سلام. ياما خلاني انزل اجيب عيش بداله، هه، يلا. الكبير كبير برضه.. حبيبي ياخالوده".

يُذكر أن الفنان أحمد حلمي يشارك حاليا في برنامج "أرابز جوت تالنت"، ويعود حلمي بفيلم "خيال مآتة" للسينما بعد غياب الفترة الماضية منذ أخر أفلامه "لف ودوران" في 2016.