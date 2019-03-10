لطيفة تعلق على وفاة 11 رضيعًا في تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعربت الفنانة التونسية لطيفة عن حزنها، بسبب وفاة 11 رضيعًا في أحد مستشفيات الحكومة في تونس، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر".

وكتبت "لطيفة" في تغريدة لها "11 رضيعًا يموتون نتيجة الإهمال.. حسبي الله ونعم الوكيل".

وأعلنت وزارة الصحة التونسية عن فتح تحقيق عاجل لمعرفة الأسباب الحقيقية التي كانت وراء حالات الوفاة.