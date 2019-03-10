- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
أعربت الفنانة التونسية لطيفة عن حزنها، بسبب وفاة 11 رضيعًا في أحد مستشفيات الحكومة في تونس، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر".
وكتبت "لطيفة" في تغريدة لها "11 رضيعًا يموتون نتيجة الإهمال.. حسبي الله ونعم الوكيل".
وأعلنت وزارة الصحة التونسية عن فتح تحقيق عاجل لمعرفة الأسباب الحقيقية التي كانت وراء حالات الوفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر لطيفة تعلق على وفاة 11 رضيعًا في تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.