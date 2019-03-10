تامر حبيب لـ"يسرا": "كل سنة وانتي أحلى هدية من ربنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: حرص الفنان والسيناريست تامر حبيب على تهنئة صديقته الفنانة يسرا بمناسبة عيد ميلادها، عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". ونشر "حبيب" صورة تجمعه بيسرا، معلقًا عليها "كل سنة وانتي احلى هدية أنعم بيها ربنا عليا". وتحتفل الفنانة يسرا بعيد ميلادها الـ 68، إذ إنها من مواليد 10 مارس 1951، قدمت عددًا كبيرًا من الأفلام والمسلسلات على مدار مشوارها الفني الطويل، أبرزها "امرأة واحدة لا تكفي"، "جزيرة الشيطان"، "امرأة آيلة للسقوط"، "أين قلبي"، "لقاء على الهوا"، "الحساب يجمع"، "لدينا أقوال أخرى"، "العاصفة"، "المهاجر"، "دانتيلا"، "حياة الجوهري".

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