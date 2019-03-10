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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
نشر الفنان اللبناني فضل شاكر، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، صورة لدرع موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" الفضي"، الذي حصل عليه بعد وصول عدد متابعي قناته الرسمية على نفس الموقع لـ100 ألف مشترك.
وكتب فضل في تعليقه على الصورة، موجهًا الشكر لكل متابعيه "شكرًا على محبتكم و دعمكم لي، إن شاء الله كون دائمًا عند حسن ظنكم".
جدير بالذكر أن فضل طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "حبيتك" كلمات محمد رفاعي، ألحان وتوزيع علي أباظة.
كانت هذه تفاصيل خبر فضل شاكر يوجه رسالة لجمهوره بعد وصول متابعيه على "يوتيوب" لـ100 ألف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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