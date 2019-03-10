"شيرين وآمال ماهر وأنغام".. من نجمة مصر الأولى على يوتيوب؟ (أرقام وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

أنغام وآمال ماهر وشيرين يمثلن 3 من أقوى الأصوات الغنائية في مصر، أو هن الأقوى بالفعل بين كل الأصوات، ودائما ما يكون السؤال عن النجمة الأكثر شعبية بينهن.

البعض يختار شيرين، وآخرون يميلون لأنغام، وهناك من يرى أن آمال ماهر تمتلك مساحات صوتية تجعلها متميزة عن الجميع، وتبقى بين كل لغات التقييم لغة وحيدة لا تكذب، هي لغة الأرقام.

ونرصد لكم في هذا التقرير، ووفقا لموقع "social blade" المهتم بأرقام الـ"يوتيوب"، من هي نجمة مصر الأولى وفقا لأرقام المشاهدات والأكثر ربحًا على موقع الفيديوهات العالمي.

شيرين

حمّلت الفنانة شيرين عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب 21 فيديو، ولديها مليون و946 ألف مشترك، وحققت قرابة 327 مليون مشاهدة.

معدل الربح الشهري للفنانة شيرين من يوتيوب من 7 إلى 111 ألف دولار، ومعدل الربح السنوي من 83 ألفا إلى 1.3 مليون دولار.

Advertisements

أنغام

رفعت الفنانة أنغام على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب 206 فيديو، وحصلت على 150 ألف مشترك، وحققت قرابة 32 مليون مشاهدة.

معدل الربح الشهري للفنانة شيرين من يوتيوب من 374 دولارا إلى 6 آلاف دولار، ومعدل الربح السنوي من 4.5 إلى 71 ألف دولار.

آمال ماهر

قامت الفنانة آمال ماهر عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب بتحميل 23 فيديو، ولديها 420 ألف مشترك، وحققت قرابة 154 مليون مشاهدة.

معدل الربح الشهري للفنانة آمال ماهر من يوتيوب من 1.2 إلى 19 ألف دولار، ومعدل الربح السنوي من يوتيوب من 14.2 ألف إلى 227 ألف دولار.

وبهذا تكون الفنانة شيرين عبد الوهاب هي أكثر نجمات مصر متابعة ومشاهدة بموقع اليوتيوب، والأكثر حصولا على الأرباح.