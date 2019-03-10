خطوبة جينيفر لوبيز وأليكس رودريغيز

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 مارس 2019 12:29 مساءً - أعلنت الممثلة الأمريكية جينيفر لوبيز Jennifer Lopez (49 عاماً) خطوبتها من لاعب البيسبول السابق أليكس رودريغيز Alex Rodriguez (43 عاماً)، بعد أيامٍ على احتفالهما بمناسبة مرور عامين على علاقة حبّهما.



وجاء ذلك من خلال صورةٍ نشرتها لوبيز عبر حسابها على "انستقرام" تظهر خاتم الخطوبة، ومعها روموز تعبيرية رومانسية.



أمّا رودريغيز، فنشر الصورة نفسها عبر حسابه على "انستقرام" وأرفقها بتعليق جاء فيه: "لقد قالت نعم".

جنيفر لوبيز: أليكس رودريغيز هو علاقتي الجيدة الأولى



وكانت علاقة لوبير ورودريغيز بدأت قبل عامين. ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنّ رودريغيز تقدّم لخطوبة لوبيز، يوم السبت الماضي، بينما كانا يقضيان عطلتهما في جزر الباهاما.



وكانت لوبيز قد تزوّجت قبل ذلك 3 مرات. أولّ زواج لها كان من أوجاني نوا واستمرّ لعامٍ واحدٍ فقط (1997-1998). أمّا الزواج الثاني فكان في العام 2001 من كريس جود، وقد استمرّ حتى العام 2003، فيما كان الزواج الثالث من مارك أنتوني الذي يعتبر هو الأطول في حياة لوبيز، إذ استمرّ من العام 2004 وحتى العام 2014. أمّا ألكيس رودريغيز فكان متزوجاً بسينثيا سكرتيس بين العام 2002 و 2008.

هكذا تنسق جنيفير لوبيز إطلالاتها مع حبيبها أليكس رودريغيز



وتعيش ابنتا ألكسندر معه ومع لوبيز، وهما إيلا (10 سنوات) ونتاشا (14 عاماً). أمّا لوبيز، فلديها توأمان يبلغان من العمر 11 عاماً، وهما ماكسيميليان وإيمي، وهما من زوجها الثالث مارك أنتوني.