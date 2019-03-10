مصمم الأزياء جميل أيكبيتشي: بلغت كلفة فستان أزرا أكين في حفل تتويجها ملكة جمال العالم 4 دولارات فقط

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 مارس 2019 12:29 مساءً - حل مصمم الأزياء التركي الشهير جميل آيبيكتشي ضيفاً على برنامج "الصفحة الثانية" في قناة "دي" التركية ،وكشف قصة مثيرة حول فستان الممثلة والتوب موديل التركية السمراء أزرا أكين الشهيرة بـ أيلول بطلة المسلسل الرومانسي العائلي "موسم المطر"، حبيبة كيفانش تاتليتوغ السابقة الذي صممه وخاطه لها لترتديه يوم تتويجها ملكة جمال العالم عام 2002 .



وحكى المصمم آيبيكتشي قصة الفستان قائلاً: أتتني أزرا أكين كفتاة جميلة ومحترمة ، صاحبة طموح جامح وجرأة جعلتها تتخطى مسابقات الجمال داخل حدود بلدها لتحاول الفوز بلقب ملكة جمال العالم العالمي،وقالت لي بثقة: ماذا ستفعل لي؟ فطمأنتها،وقلت لها: سأدخلك عالم الموضة والجمال.



فقمت بصنع فستان خاص لها رائع ومتكامل جداً خلال ثلاثة أسابيع فقط،وقمت بخياطته بيدي دون الإستعانة بأي أحد في مهمة إنجازه. وواجهتني مشكلة تأمين مجوهرات لها، وهنا فكرت بشيء جديد فيه تحدي جديد لي كمصمم،فصنعت لها حلقاً من البلاستيك الملون والخرز،واشتريت القطعة منها بليرة ونصف ليرة فقط، ثم قصصتها، وصممت منها قرطاً ملوناً جميلاً. وتميز فستان أزرا أكين آنذاك بتصميمه البسيط والمعقد والمبهج في المسابقة العالمية لأيقونات الجمال، وأبرز جمالها الفتان على مسرح مسابقة ملكة جمال العالم في الليلة الأخيرة الحاسمة للقب وسط لجنة تحكيم عالمية مهمة، شملت 100 عضو ،وحصلت طلتها وفستانها على إعجاب الجميع.



وحصل ما توقعته وتمنيته لها،وفازت بالمركز الأول وتوجت ملكة جمال العالم،بعد أن منحها المائة عضو أصواتهم.



والمثير في أن هذا الفستان ومجوهراته المزيفة التي بهرت وسحرت أعضاء المسابقة العالمية المائة لم يكلف كله سوى 20 ليرة تركية أي ما يعادل الآن 4 دولارات (12.5 ليرة ونصف ثمن القماش، و7.5 ليرة ثمن قطع البلاستيك والخرز).



وتلقيت عليه جائزة أفضل زي ،وجائزة أفضل تصميم بديع.



وكانت أزرا سعيدة جداً بتثبيت حضورها في عالم الموضة والإعلانات إثر فوزها باللقب العالمي الذي استحقته عن جدارة. وختم جميل آيبيكتشي حديثه قائلا:



هذه هي القصة الخفية لفستان أزرا أكين في أحد أهم أيام حياتها.

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