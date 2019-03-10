الجمهور انفجر في الضحك.. شاهد: الفنان محمد عبده يخرج عن نص أغنية بشكل فكاهي!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان محمد عبده، وهو يؤدي أحد الأغاني؛ إذ لم يستطع قراءة إحدى كلمات الأغنية بسبب أن الخط صغير.

وأظهر الفيديو “عبده” وهو ينظر في الكتابة أمامه وغير قادرة على قراءة الكلمة بسبب صغر حجم الخط؛ الأمر الذي دفعه للخروج عن النص بطريقة فكاهية، قائلًا: “أما أقدر.. ما أقدر اقرأ.. آه.. آه”. وتفاعل الجمهور مع الحس الفكاهي للفنان محمد عبده، وانفجر في الضحك، وسط صيحات وتصفيق، إشادةً بما فعله.