بالفيديو: ممثلة كويتية تكشف عن رفض زوجها الإعتراف بنسب إبنتهما

كشفت الممثلة الكويتية غدير الفهد عن رفض زوجها الإعتراف بنسب إبنتهما، حيث نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو قالت فيه:”ابنتي عمرها عشرة شهور حاليا وابنتي ما لها حق لا في الجواز الفلندي ولا في الكويتي والسبب أن أبوها مو راضي يطلعلها أوراق ولا راض يعترف فيها”.
وأضافت: ” قلت لزوجي طلع اوراق للبنت وانا متنازلة عن كل شيء نفقة، سائق، خدامة”. ونشرت غدير صورة لابنتها عبر حسابها الخاص وعلقت عليها: “ابي صوتي يوصل .. أبي حق البنت ابي اوراق لها داخل الكويت علشان اقدر امشي في أمورها .. الحين وين ماروح يقولون وين الاب لانه بفنلندا الحضانة عندي وعنده كقانون لانه مازلنا متزوجين “.
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