بالفيديو: نجم بوليوود أكشاي كومار يشتعل نارًا على المسرح وزوجته تهدده بالقتل

فاجأ الفنان الهندي الشهير أكشاي كومار الجمهور بظهوره بشكل مرعب على المسرح خلال ترويجه لمسلسله المقبل على شبكة Amazon Prime، على الإنترنت، بعنوان the end. وطل أكشاي على المسرح وهو مرتديا بدل والنيران تشتعل فيه من كل جانب، ويسير كأنه يقدم عرض أزياء قبل أن يعود للكواليس مرة أخرى.. وفقا للخبر الذي قرأته نور السمري، يوم السبت، عبر برنامج “بوليوود شو”، على نجوم إف إم. ويبدو أن ما فعله أكشاي أزعج زوجته توينكل، والتي غردت بأنها شعرت بالاندهاش من المشهد، مهددة زوجها، قائلة: “ارجع إلى البيت وأنا سوف أقتلك، هذا حال إذا عدت حيا بعد هذا المنظر بالطبع”.

وكان أكشاي كومار بدأ رسميًا بداية ترويج لأحدث أعماله السينمائية Kesari بمشاهد من الفيلم، إذ شارك جمهوره في وقت سابق صورًا وبوسترات من الفيلم، إلى جانب مقطعي فيديو مدتهما نحو 30 ثانية لكل منهما. تُظهر الإطلالة الأولى لـ Kesari أن أكشاي يواجه حشد من مئات الجنود الأعداء وهو يأخذ ما يشبه موقفه الأخير، مع وجود سلاح دائري في يد واحدة وسيف متلألئ في الآخر، ويأخذ أكشاي استعداده للقتال.

أما مقطع الفيديو الترويجي الثاني لفيلم Kesari فهي أكثر إثارة، ويظهر فيه أكشاي بهيئة جندي يشتعل نارًا وهو يتجه نحو العدو.

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كان النجم الهندي، أكشاي كومار، قد شارك ضمن فعاليات مهرجان لوهري الشعبي، صورة جديدة بالأبيض والأسود من فيلم “Kesari” الذي يؤدي فيه شخصية هافالدار سينغ، ويظهر في الصورة مع أفراد وحدة ساراغارى التابعة لفوج السيخ رقم 36، حيث إن أحداث الفيلم مستوحاة من معركة حقيقية، ومن المقرر أن يكون العرض الأول للفيلم في الـ21 من شهر مارس.