ظهرت الإعلامية حليمة بولند في مقطع فيديو جديد نشره صالح الراشد عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي سناب شات تحدث فيه عن شكوة بولند من طلب الناس الدائم منها للنقود. وقال الراشد: دائما تشتكي لي بولند من طلب الناس النقود منها بشكل مستمر ووجه حديثه لبولند: “حتى لو معك المال فهو من مجهودك وتعبك”.

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كانت هذه تفاصيل خبر حليمة بولند تشكو لصالح الراشد: الناس تطلب مني النقود باستمرار -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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