رامي إمام : التعرض لصحة الزعيم عادل إمام خط احمر

نفي رامي إمام مخرج ومنتج مسلسل " فالنتينو" ما نشرته بعض الصحف والمواقع من اخبار كاذبة عن توقف انتاج مسلسل "فالنتينو" بسبب أزمة صحية للنجم الكبير عادل إمام، واكد ان الزعيم بصحة جيدة وانه تم تصوير اكثر من ٤٠في المائة من احداث المسلسل في وقت قياسي.
وقال رامي إمام في تصريحات صحفية ان توقف انتاج المسلسل لايرجع لأسباب مرضية كما اشاع البعض وانما لأسباب اخري لن اكشف عنها في
وانتقد رامي امام بشدة المواقع التي تتعرض لصحة النجم الكبير عادل امام، وقال ان التعرض لصحة عادل امام خط احمر لا يجوز لأحد الاقتراب منه ومن غير اللائق تناول ذلك في الصحف بهدف تعطيل والشوشرة علي العمل وإطلاق شائعات كاذبة.
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