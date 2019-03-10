الليلة.. انطلاق أولى حلقات الجزء الثاني من "أفراح ابليس"

تبدأ أولى حلقات الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس"، وذلك عبر القناة المشفرة OSN، وكان من المقرر عرضه بالسباق الرمضاني العام الماضي.
ويشار إلى أن تدور أحداث المسلسل حول (همام) رجل الأعمال الصعيدي، وزوجته (جملات) التيتجلب خادمة بغرض العطف عليها، إلا أن (همام) يقع في حب هذه الخادمة، وعلى جانب آخر يحاول الاتصال بشخصيات ذات نفوذ من أجل السيطرة على تجارة
ويذكر أن"أفراح إبليس 2" بطولة جمال سليمان، محمود عبدالمغنى، صابرين، إيناس عزالدين، منة فضالي، أحمد صفوت، كمال أبو رية، محمود الجندي، عفاف رشاد، تامر ضيائي، نادية رشاد، ضياء الميرغنى، ماجد الشريف، هنادي هاني مهنى، تأليف الكاتب مجدي صابر، إنتاج لؤي عبدالله، وإخراج أحمد خالد أمين.
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