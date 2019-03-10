الأربعاء.. انطلاق مهرجان الساقية للأفلام الروائية القصيرة في دورته الــ16

يستعد برنامج "سينما الساقية" لاستقبال مهرجان ساقية عبدالمنعم الصاوى للأفلام الروائية القصيرة خلال يومى الأربعاء والخميس 13 و14 من مارس الجارى بقاعة الحكمة الساعة السادسة والنصف مساء، وذلك للعام السادس عشر على التوالى، وتتميز هذه النسخة من المهرجان عن سابقتها بمشاركة عربية من خلال أفلام مقدمة من ست دول عربية، وعرفانا بدورهم فى

صناعة السينما تكرم الساقية هذا العام الفنانتين القديرتين رجاء حسين، وعارفة عبدالرسول، والفنان القدير محسن محيى الدين.

يشترك فى المهرجان سنويًّا أكثر من مئة متقدم وتختار الأفلام المشاركة لجنة تحكيم رئيسها لهذه السنة المخرج الكبير، سمير سيف، والسيناريست، محمد سليمان عبدالملك، والناقدة

مروة أبو عيش، أما عن لجنة المشاهدة فاشترك فيها كل من المخرج محمد حجازى، والناقد أحمد فؤاد، والمونتيرة آية الله يوسف، وتنظم على هامش المهرجان ورشة عمل عن "صناعة الأفلام قليلة التكلفة" للمخرج محمد حجازى.

جدير بالذكر أن اليوم الأخير للمهرجان سيتم الإعلان عن الفائزين بالثلاث مراكز: الساقية الذهبية، والساقية الفضية، والساقية البرونزية، إضافة إلى جوائز أحسن ممثل، وأحسن ممثلة، وأفضل مونتاج، وأفضل تصوير ،وأفضل سيناريو وحوار، وأفضل إخراج.