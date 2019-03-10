يستعد برنامج "سينما الساقية" لاستقبال مهرجان ساقية عبدالمنعم الصاوى للأفلام الروائية القصيرة خلال يومى الأربعاء والخميس 13 و14 من مارس الجارى بقاعة الحكمة الساعة السادسة والنصف مساء، وذلك للعام السادس عشر على التوالى، وتتميز هذه النسخة من المهرجان عن سابقتها بمشاركة عربية من خلال أفلام مقدمة من ست دول عربية، وعرفانا بدورهم فىصناعة السينما تكرم الساقية هذا العام الفنانتين القديرتين رجاء حسين، وعارفة عبدالرسول، والفنان القدير محسن محيى الدين.
يشترك فى المهرجان سنويًّا أكثر من مئة متقدم وتختار الأفلام المشاركة لجنة تحكيم رئيسها لهذه السنة المخرج الكبير، سمير سيف، والسيناريست، محمد سليمان عبدالملك، والناقدة
جدير بالذكر أن اليوم الأخير للمهرجان سيتم الإعلان عن الفائزين بالثلاث مراكز: الساقية الذهبية، والساقية الفضية، والساقية البرونزية، إضافة إلى جوائز أحسن ممثل، وأحسن ممثلة، وأفضل مونتاج، وأفضل تصوير ،وأفضل سيناريو وحوار، وأفضل إخراج.
كانت هذه تفاصيل خبر الأربعاء.. انطلاق مهرجان الساقية للأفلام الروائية القصيرة في دورته الــ16 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.