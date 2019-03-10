من عبدالله الرويشد إلى أسماء لمنور

متابعة بتجـــــــــــرد: في مبادرة لطيفة منه، هنأ الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، الفنانة المغربية أسماء لمنور على طرح ألبومها الجديد “أوساط النجوم”.

وتوجّه عبدالله الرويشد إلى أسماء لمنور في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر” وكتب: “شكرا للصوت الذي دائما ينير الفن العربي اختي أسما لمنور سعيد بلقائك وسعيد بالبومك الجديد”.

من جانبها شكرت لمنور، الرويشد على تغريدته في ردّها عليه فكتبت: “شكرا ليك استاذنا الكبير والف مبروك الالبوم الجديد. محبتي الدائمة”.

تجدر الإشارة إلى أن ألبوم أسماء لمنور الجديد يتضمن 15 أغنية وهي، “كل يوم”، “الحب نعمة”، “أوساط النجوم”، “الظروف”، “أزهم عليه”، “أخطيت”، “صنم”، “تبسم”، “ششش”، “أفا والله”، “سين وجيم”، “حرقة الظنا”، “فكر أكثر” و”يا محترم”.