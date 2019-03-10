اللقطات الأولى من كليب “أبرحل” لـ أحلام

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متابعة بتجـــــــــــرد: تطرح النجمة الإماراتية أحلام كليب أغنية “أبرحل” في عرض أوّل خلال حفلها المنتظر في مدينة الرياض، على أن تطلقه بعدها عبر قناتها على موقع “يوتيوب” والفضائيات العربية.
وكشفت أحلام عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي عن صور حصرية من العمل ظهرت فيها بإطلالة مميّزة وهي تحمل مصباحًا بيدها، وهو ما ضاعف من حماس محبّيها أكثر لمشاهدة الكليب.
ومن المقرر أن تحيي أحلام حفلين متتاليين يومي 21 و22 آذار/مارس الجاري في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض.
تجدر الإشارة إلى أن أغنية “أبرحل” هي من كلمات حسن عبدالعزيز، ألحان ياسر بوعلي، توزيع عصام الشرايطي، مكس جاسم محمد وإيقاع ابراهيم حسن، وحققت رواجًا واسعًا منذ اللحظات الأولى على إصدارها.
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