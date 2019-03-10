ماذا بين عاصي الحلاني وديانا حداد؟

متابعة بتجـــــــــــــرد: هنأت النجمة ديانا حدادا زميلها، النجم عاصي الحلاني على طرح عمله المصوّر الجديد لأغنية “شو بخاف عليكي”. وأعربت ديانا عن إعجاب بكليب عاصي، فوصفت الأخير بالمتجدّد، وتوجهت إليه بتغريدة عبر “تويتر” وكتبت: “مبروك خيي عاصي بتستاهل النجاح لانك متجدد ولانك حريص على نجاحاتك .. بالتوفيق دايماً”. من جانبه شكر عاصي الحلاني، ديانا حداد على تهنئتها له وردّ عليها فكتب: “الله يبارك بعمرك ديانا الغالية الله يديم عليكي الصحه والنجاح حبيبة القلب”. تجدر الإشارة إلى أن صداقة مميّزة تجمع ديانا حداد مع عاصي الحلاني وكانا قد قدّما عملًا فنيًا مشتركًا على طريقة الديو بعنوان “روميو وجولييت” في عام 2016.

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