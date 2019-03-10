جينيفر لوبيز ترتبط رسميًا بـ أليكس رودريغيز – بالصورة

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلنت النجمة العالمية جينيفر لوبيز خطوبتها من حبيبها لاعب البيسبول السابق أليكس رودريغيز ومن خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على انستغرام. وفي التفاصيل، فقد نشرت لوبيز صورة يدها وهي تضع خاتم الخطوبة الفاخر وممسكة بيد أليكس. وقد علّقت لوبيز على الصورة مكتفية بوضع رمز القلب التعبيري، أما أليكس فقد نشر الصورة وعلّق عليها قائلاً “لقد قالت نعم”. نُشير إلى أن الثنائي الشهير على علاقة عاطفية منذ حوالي سنتين تقريبًا وكانا قد احتفلًا بذكرى تعارفهما في الرابع من شهر شباط.

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