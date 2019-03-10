بالفيديو .. الباز الذهبي لحفيدة أم كلثوم في الموسم السادس لـ ARABS GOT TALENT

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - في موسمه السادس، منح النجم أحمد حلمي الباز الذهبي لحفيدة السيدة أم كلثوم "سناء نبيل" في حلقة يوم السبت 9 مارس في برنامج "ARABS GOT TALENT" الذي تعرضه قنوات "MBC".

وقامت نبيل بغناء لأغنية "أفرح ياقلبي" لسيدة الشرق "أم كلثوم"، لتذهل الجميع بصوتها القوي الذي هزّ أرجاء المسرح وأجبر الجمهور ولجنة التحكيم للوقوف تصفيقا وتقديرا لها.

وقالت نبيل أنها بدأت الغناء في سن التاسعة من عمرها، وأن والدها هو من اكتشفها وله الفضل في كل ما وصلت إليه، وأنها تمرنت علاى يد المايسترو سليم سحاب، وأنها تعزز موهبتها حاليا بالدراسة في معهد الموسيقى العربية.